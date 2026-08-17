Shinhwa Silup: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shinhwa Silup lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 377.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 81.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Shinhwa Silup hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28.68 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 26.84 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch