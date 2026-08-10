SHINHOKOKU STEEL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SHINHOKOKU STEEL hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 32.43 JPY, nach 17.13 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 32.34 Prozent auf 2.03 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch