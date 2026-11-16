Shinhan Seobu T&D REIT: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shinhan Seobu T&D REIT hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 44.00 KRW, nach 8.00 KRW im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15.69 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shinhan Seobu T&D REIT einen Umsatz von 15.51 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch