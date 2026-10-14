Shinhan Global Active REIT hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shinhan Global Active REIT präsentierte in der am 13.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Das EPS wurde auf 21.50 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -9.450 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.27 Milliarden KRW – eine Minderung von 77.46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.65 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch