Shinhan Alpha REIT Co, präsentierte Quartalsergebnisse

Shinhan Alpha REIT Co, stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 7.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15.16 Prozent auf 44.89 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38.98 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch