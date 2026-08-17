SHINGAKUKAI: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SHINGAKUKAI hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 63.08 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -21.790 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 26.30 Prozent auf 1.52 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch