SHINGAKUKAI: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SHINGAKUKAI präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 17.97 JPY gegenüber -22.520 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25.79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.69 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.34 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch