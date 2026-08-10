Shindengen Electric Mfg legte Quartalsergebnis vor

Shindengen Electric Mfg liess sich am 07.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shindengen Electric Mfg die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 80.85 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 140.72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shindengen Electric Mfg im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 29.29 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 27.19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch