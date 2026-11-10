Shindengen Electric Mfg: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shindengen Electric Mfg lud am 09.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Shindengen Electric Mfg vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 17.95 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 94.78 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Shindengen Electric Mfg hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31.33 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27.06 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch