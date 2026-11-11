SHINDEN HIGHTEX präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SHINDEN HIGHTEX hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 954.93 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SHINDEN HIGHTEX 36.59 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 159.36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.13 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 26.27 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch