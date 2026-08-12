SHINDEN HIGHTEX gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SHINDEN HIGHTEX hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 337.04 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SHINDEN HIGHTEX noch ein Gewinn pro Aktie von 54.94 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 19.56 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 100.36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch