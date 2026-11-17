Shindaeyang Paper äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 300.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 307.00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 168.57 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 3.13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 163.46 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch