SHINAGAWA REFRACTORIES informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SHINAGAWA REFRACTORIES veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 102.55 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 38.54 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 46.59 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38.27 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch