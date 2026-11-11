SHINAGAWA REFRACTORIES gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SHINAGAWA REFRACTORIES hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 35.11 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 56.68 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat SHINAGAWA REFRACTORIES im vergangenen Quartal 47.57 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SHINAGAWA REFRACTORIES 43.58 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch