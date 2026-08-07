Shin Zu Shing gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shin Zu Shing lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.32 TWD beziffert, während im Vorjahresquartal -0.460 TWD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shin Zu Shing in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10.49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.63 Milliarden TWD im Vergleich zu 2.94 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch