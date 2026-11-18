Shin Young Wacoal hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 6197.00 KRW. Im letzten Jahr hatte Shin Young Wacoal einen Gewinn von 516.00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 44.33 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 6.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47.54 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch