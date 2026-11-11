Shin Young Securities: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shin Young Securities hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 5054.75 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shin Young Securities 3689.69 KRW je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Shin Young Securities 223.72 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 77.13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 126.30 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch