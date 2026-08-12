|
12.08.2026 06:37:00
Shin Young Securities veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Shin Young Securities hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11330.69 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 7373.95 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 214.12 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 128.98 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI leichter -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte etwas schwächer. Der deutsche Leitindex legt leicht zu. In Fernost zeigen sich die Börsen am Mittwoch mehrheitlich freundlich.