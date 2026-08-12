Shin Young Securities veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shin Young Securities hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11330.69 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 7373.95 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 214.12 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 128.98 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch