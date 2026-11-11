Shin Young Securities präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shin Young Securities hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5055.00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 3690.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Shin Young Securities hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 223.72 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 77.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 126.30 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch