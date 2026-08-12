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12.08.2026 06:37:00
Shin Young Securities präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Shin Young Securities gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11331.00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 7374.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 214.12 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 66.00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 128.98 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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