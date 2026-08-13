Shin Woo stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shin Woo hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 572.00 KRW gegenüber 247.00 KRW im Vorjahresquartal.

Shin Woo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.91 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.97 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch