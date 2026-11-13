Shin Woo präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shin Woo hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 387.00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -272.000 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7.03 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.51 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.63 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch