Shin Won zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shin Won veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -10.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 326.97 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 16.30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 281.14 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch