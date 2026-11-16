Shin Won stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shin Won gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6.00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten -10.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16.30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 281.14 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 326.97 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch