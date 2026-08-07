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07.08.2026 06:37:00
SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 25.55 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES 6.25 JPY je Aktie erwirtschaftet.
SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.87 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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