SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 27.24 JPY. Im Vorjahresviertel hatte SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES 19.23 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES mit einem Umsatz von insgesamt 9.70 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.29 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 17.01 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch