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10.08.2026 06:37:00
Shin Nippon Air Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Shin Nippon Air Technologies stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 60.25 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shin Nippon Air Technologies ein EPS von 34.85 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15.93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35.51 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 30.63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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