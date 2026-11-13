Shin Nippon Air Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shin Nippon Air Technologies hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 57.71 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 52.99 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Shin Nippon Air Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 34.61 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1.11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch