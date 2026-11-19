Shin Hung präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 356.00 KRW gegenüber 105.00 KRW im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Shin Hung mit einem Umsatz von insgesamt 25.30 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.10 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 4.99 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch