Shin-Etsu Polymer: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shin-Etsu Polymer stellte am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 45.74 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 29.47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 33.74 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.24 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch