Shin-Etsu Chemical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shin-Etsu Chemical stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.240 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.01 Prozent auf 4.76 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch