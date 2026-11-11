SHIMOJIMA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SHIMOJIMA hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 49.09 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 22.68 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11.67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.35 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 15.54 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch