SHIMOJIMA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SHIMOJIMA hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 49.02 JPY, nach 22.32 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 18.45 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.17 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch