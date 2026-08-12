Shimmick: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shimmick lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.250 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 106.6 Millionen USD – eine Minderung von 16.96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 128.4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch