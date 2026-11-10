Shimizu hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shimizu hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 77.83 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 51.60 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27.15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 455.21 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 578.80 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch