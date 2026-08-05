Shimizu Bank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shimizu Bank hat am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 139.75 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 107.31 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Shimizu Bank mit einem Umsatz von insgesamt 9.48 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.66 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 23.66 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch