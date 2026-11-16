Shimizu Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shimizu Bank stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 66.92 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 26.60 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24.74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.70 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 7.77 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch