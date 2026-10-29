Shimano: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shimano hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.09 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz wurde auf 805.0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 770.6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch