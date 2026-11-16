SHIMANE BANK stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SHIMANE BANK lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 102.60 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7.52 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 3.65 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 58.00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch