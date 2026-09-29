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29.09.2026 06:37:00
Shimamura: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Shimamura hat am 28.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 54.59 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 54.87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 175.57 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 175.93 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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