Shimadzu: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shimadzu hat am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0.16 USD. Im letzten Jahr hatte Shimadzu einen Gewinn von 0.180 USD je Aktie eingefahren.

Shimadzu hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 950.6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 935.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch