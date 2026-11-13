Shimadaya stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shimadaya lud am 12.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 66.33 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Shimadaya 70.93 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 11.89 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1.60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.08 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch