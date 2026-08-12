Shimadaya gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shimadaya hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 41.45 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 48.81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.86 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch