Shima Seiki Mfg gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shima Seiki Mfg präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 35.45 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -6.660 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 7.27 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.57 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch