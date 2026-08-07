Shilpa Medicare: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shilpa Medicare präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5.16 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Shilpa Medicare hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.66 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.21 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch