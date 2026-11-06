Shilp Gravures stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shilp Gravures hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1.86 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2.87 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4.06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 258.8 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 269.3 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch