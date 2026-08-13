Shilchar Technologies legte Quartalsergebnis vor

Shilchar Technologies hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 18.24 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shilchar Technologies 36.27 INR je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15.21 Prozent auf 1.35 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Shilchar Technologies 1.59 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch