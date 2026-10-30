Shilchar Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shilchar Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 28.83 INR. Im letzten Jahr hatte Shilchar Technologies einen Gewinn von 40.15 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shilchar Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.93 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1.71 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch