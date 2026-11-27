Shikun Binui stellte am 25.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.32 ILS beziffert, während im Vorjahresquartal 0.100 ILS je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.39 Milliarden ILS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shikun Binui einen Umsatz von 2.37 Milliarden ILS eingefahren.

Redaktion finanzen.ch