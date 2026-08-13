Shikoku Chemicals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shikoku Chemicals hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 41.88 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 20.57 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49.59 Prozent auf 25.97 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch